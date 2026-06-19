茨城ロボッツは6月19日、ヴィック・ローとの2026－27シーズンにおける新規選手契約合意を発表した。契約期間は2027－28シーズンまでの2年契約で、2年目はプレーヤーオプションとなっている。 アメリカ出身で現在30歳のローは、201センチ94キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。ノースウェスタン大学卒業後、NBAのオーランド