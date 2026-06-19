サイエンスジャーナリスト・鈴木祐による書籍『新版 最高の体調』が、6月19日にクロスメディア・パブリッシングより刊行された。 【写真】鈴木祐『新版 最高の体調』書影 本書は、累計20万部を超えるベストセラー『最高の体調』の新版にあたる。鬱病、肥満、慢性疲労、不眠、集中力の低下などを「文明病」として一本の線で捉え、「進化医学」の視点から根本的な解決策を提示する内容となっている。 人類の脳