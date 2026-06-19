読書グッズ「積読ホルダー」の新色「積読ホルダー ライトブルー」が6月19日にクロスメディア・パブリッシングより発売された。本商品は限定1,500個で、全国の書店やAmazon、クロスメディアSHOPにて販売される。 【写真】「積読ホルダー ライトブルー」を見る 「積読ホルダー」は2025年9月末に一般販売を開始し、SNSを中心に話題となった商品。同年11月には初回生産分の3,000個が完売、1