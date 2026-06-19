富士フイルム株式会社は6月19日（金）、写真家や映像作家を対象としたグローバルな制作支援プロジェクト「GFX Challenge Grant Program 2026」の開催を発表した。 同社のラージフォーマットセンサー搭載ミラーレスカメラ「GFXシリーズ」を活用した映像・写真制作プロジェクトを支援するプログラム。2021年から毎年行われている。 選出されたクリエイターには、プロジェクト実現