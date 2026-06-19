旧名鉄百貨店のメンズ館が入っていたビルに、高級スーパー「サポーレ」が出店することが決まりました。 【写真を見る】旧名鉄百貨店の地下1階に高級スーパー｢サポーレ｣ 出店はことし冬頃を予定 売り場面積約2500平方メートル 「サポーレ」は、三重県津市が本社で愛知・三重であわせて3店舗を展開している高級スーパーです。 名鉄によりますと、ことし2月に閉店し