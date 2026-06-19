世界的なスポーツの祭典であるワールドカップが開幕し、熱狂が広がる中で、K-POPアーティストの活躍が目を引いている。【写真】堂々と“パンツ見せ”も…過激さ増す韓国女性アイドル衣装米ロサンゼルスのSoFiスタジアムで行われたサッカー北中米ワールドカップの開会セレモニーでは、BLACKPINKのリサが登場。きらびやかなステージを披露し、集まった大観衆を魅了した。また、決勝のハーフタイムショーではマドンナやシャキーラとい