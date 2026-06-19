日本代表は北中米ワールドカップの初戦で、強豪オランダと２−２で引き分けた。その試合に日本の１点目を決めた中村敬斗には、イタリアの強豪ローマからのオファーが取り沙汰された。そんな、25歳のアタッカーについて、セリエAの古豪トリノの専門サイト『Toro news』も注目。イニャツィオ・アバーテ監督が新たに就任したトリノに適した人材として、取り上げた。「オランダ戦で特に目立った選手がナカムラだ。仕掛けや技術に