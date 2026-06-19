19日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日清算値比380円高の7万1620円で取引を終えた。出来高は3万5344枚だった。この日の日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては369.94円高。 株探ニュース