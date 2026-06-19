19日15時45分、TOPIX先物期近2026年9月限は前日清算値比7.5ポイント安の4068.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万6540枚だった。この日のTOPIXの現物終値4044.96ポイントに対しては23.54ポイント高。 株探ニュース