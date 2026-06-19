19日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比245ポイント安の3万6855ポイントで取引を終えた。出来高は2547枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6700.51ポイントに対しては154.49ポイント高。 株探ニュース