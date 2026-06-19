19日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年9月限は前日清算値比11ポイント安の684ポイントで取引を終えた。出来高は3447枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値695.08ポイントに対しては11.08ポイント安。 株探ニュース