北海道・知床沖で2022年4月、業務上の注意義務を怠り、遊覧船KAZUIを沈没させ、乗客乗員26人を死亡させたとして、禁錮5年の実刑判決を言い渡された桂田精一被告が保釈され、2026年6月19日午後４時ごろ、釧路刑務支所から姿を見せました。スーツ姿で現れた桂田被告は、カメラの前で一礼しました。桂田精一被告は6月17日、業務上過失致死の罪で禁錮5年の実刑判決を言い渡されました。 弁護側は即日控訴していて保釈を請求