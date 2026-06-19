ABEMAは、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”をひもとく、新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第1話を、20日午後9時から放送する。【写真】美人ぞろい…セレブ女性4人のプロフィール同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリー