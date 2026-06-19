6月17日に阪神梅田本店1階・食祭テラスではじまったイベント「第4回どっぷり高知旅」。高知県の山・川・海のごちそうやスイーツ、土佐の名酒などが勢ぞろいしています。 高知の海のごちそうといえばかつお。会場のイートインスペースでは、現地直送のかつおの藁焼きを味わうことができます。 日戻り一本釣り漁で有名な土佐久礼から直送の「藁焼きかつおのたたき丼」は豪快な二段盛り。 続いては川のごちそう