6月17日、報道関係者に向けて公開されたのは、人材派遣大手パソナグループが手掛ける淡路島の宿泊施設「THE PASONA natureverse retreat」。 まず目を引くのはその特徴的な外観です。以前からSNSで「大屋根リングを彷彿とさせる」と話題に！建物はマネて作られたのか?その真相を確かめるべく担当者を直撃しました。 （ウェルネスコンシェルジュ竹澤夏帆さん）―――Qまるで大屋根リングの