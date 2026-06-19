武器は、鉛筆と手裏剣！?100人を超える“忍者”が集結！ 「忍者の里」として知られる滋賀県甲賀市で知識と技を試す「甲賀流忍者検定」が行われました。18回目となる今回は国内外から131人が挑戦。受験料は3000円で、検定は初級から上級まで3つのレベルが用意されています。 初級では手裏剣の技術だけでなくコスプレのクオリティーも加点対象となるため、参加者たちはオリジナリティあふれる忍者の装いで検定に臨んでいまし