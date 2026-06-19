俳優の板垣李光人が主演を務める映画『口に関するアンケート』（7月3日公開）より、“コワすぎる”と評判を呼んでいるモキュメンタリー映像が解禁された。【動画】コワすぎ！モキュメンタリ―映像原作は、女性の口元が大きく写された不気味な表紙、奇妙なタイトル、手のひらサイズの装丁と、たった60ページという短い物語の中でしっかりと恐怖を味わえる“新感覚の読書体験”として話題となった背筋の同名小説。心霊スポットと