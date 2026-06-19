ビーバーも“日本推し”?ワールドカップの勝敗を予想しましたがその結果は…？ 姫路セントラルパーク（兵庫県姫路市）がサッカーワールドカップ・日本対オランダ戦の前にビーバーによる勝敗予想イベントを行いました。大役を任されたのはオスのビーバー「マメ」です。 用意されたのは日本とオランダ、それぞれのイニシャルがのった2つの特製ケーキ。選ばれた