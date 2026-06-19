タレント・毒蝮三太夫（90）が19日までに公式YouTubeチャンネルを更新し、長生きの秘けつについて語る場面があった。今回はロックバンド「カブキロックス」の氏神一番がゲスト出演。「浅草観音文化芸能人節分会」で一緒に豆まきを行った縁で実現した、異色のコラボとなった。そこで氏神は「長生きの秘けつを聞きたいんですよ」と質問した。これを受けて毒蝮は「俺は“3つのベルを鳴らせ”と言っていて。食べる・しゃべる・調