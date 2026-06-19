会員制バー「ダディ東京」のオーナーの西山ダディダディ氏が18日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。自身の資産を査定した。資産家たちが自らの資産を売って応援金として贈与する「ギフティングステージ」にギフテンダーとして登場した西山氏は自身のSNSにアップした「ダディダディダンス」が関連動画を含め総再生回数6億回越えの大バズり。この日は高級腕時計やシャンパンケース、マンションの権利