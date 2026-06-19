◇女子ゴルフツアー ニチレイ・レディース第1日（2026年6月19日千葉県袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース（65904ヤード、パー72））ツアー2年目の荒木優奈（21＝Sky）が1イーグル、6バーディーの64で回りトップスタートを切った。ベテランの木戸愛（36＝日本ケアサプライ）が2打差の2位に続いている。メルセデス・ランキング4位の菅楓華（21＝ニトリ）、金田久美子（36＝スタンレー電気）、常文恵（27＝フリー）、ルーキ