9人組ボーイズグループSUPER★DRAGONが19日、都内でフジテレビ系バラエティー番組「スパドラ★クエスト」（7月11日深夜1時50分開始、土曜深夜1時45分）の記者会見に登壇した。メンバーがさまざまな挑戦を行い、キャラクターを引き出す番組。活動11年目の番組開始決定に古川毅（26）は「びっくりしました。初冠番組ということで、自分たちがこういうものに向いているのかという挑戦であり、ワクワクも入り交じってそわそわしていま