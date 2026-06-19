6月17日、『ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』（日本テレビ系）のファイナリスト発表記者会見がYouTube『日テレ公式チャンネル』で配信された。MCの1人をお笑いタレント・陣内智則が務めたのだが、その進行に厳しい声も上がっている。番組冒頭では今大会のキャッチコピー「芸人、出し尽くせ」が発表され、7月20日に放送される決勝戦では、お笑いコンビ・かまいたちと女優・橋本環奈がMCを務めることも明か