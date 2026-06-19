広島との開幕戦で4失点KO19日のプロ野球公示で、中日はアルバート・アブレウ投手を登録した。開幕戦では4失点KOされ、翌日に登録抹消された守護神候補。2軍戦でもまだ本調子ではなかったが、リーグ戦開幕に合わせて抜擢された形となった。アブレウは3月にワールド・ベースボール・クラシックのドミニカ共和国代表として4強入りに貢献。1次ラウンドD組・オランダ戦と準々決勝の韓国戦に登板し、計4イニングで被安打1、6奪三振を