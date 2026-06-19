金沢市内の禁止区域で暴力団事務所を開設し運営したとして指定暴力団山口組傘下組織の男ら7人が逮捕されました。県暴力団排除条例違反の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団山口組傘下組織の76歳の組長やその構成員である33歳から59歳の男ら合わせて7人です。逮捕された組長らは2025年5月頃、金沢市内で暴力団事務所の開設・運営が禁止とされている都市公園の周囲200メートル内に新たな暴力団事務所を開設し、運営した疑いが持