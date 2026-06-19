お笑いタレントのピスタチオ伊地知が１９日までに自身の「Ｘ」を更新。一部メディアで報じられた所属事務所の新ルールについて言及した。「ＦＲＩＤＡＹデジタル」によると、吉本興業とタレント間の契約に新たなルールが追加。ＴｉｋＴｏｋで得た収益から２割ほどが事務所側に収められるようになったという。現在、ＴｉｋＴｏｋの配信で活躍している伊地知は「これ吉本の全芸人の中で僕が一番かかわってくる新ルールですね！」