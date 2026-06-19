日々の睡眠時間や疲労度などの情報と組み合わせ、個別の状態を把握クライムファクトリー株式会社は18日、部活動・スポーツ現場の熱中症リスク低減に向けて、熱中症対策機能を追加したコンディション管理アプリ「Atleta（アトレータ）」を提供開始すると発表した。「Atleta」は、日々のコンディションや食事の管理、スケジュール共有、データ分析などの機能を通じて選手、指導者、保護者をつなぎ、チーム運営を支援するプラットフ