対象は軟式野球やソフトボールの学童チーム、8月23日まで受付日本プロ野球選手会は18日、プロ野球選手と一緒にチーム体験会を盛り上げ、新入部・新入団生の促進を図る「マクドナルド 野球・ソフトボール体験会サポートプロジェクト」を今年も開催すると発表した。同プロジェクトは、学童世代の競技人口が大きく減少している現状を受け、未経験者を対象とした体験会をより魅力的な内容にするための応援企画として、2020年から実