ひとり時間にゆったりと楽しむ趣味を持っているという人もいるのではないでしょうか。どうやら、それは猫ちゃんにもあるようで…？『お楽しみ中』の姿を飼い主さんに目撃されてしまった猫ちゃんの光景が、67万表示を突破して話題に。飼い主さんに見られていたことに気が付いた猫ちゃんの反応には、「座布団大好きなんだね」「私にもやってほしい」と絶賛の声が寄せられています。 【動画：座布団にスリスリしていた猫→見られて