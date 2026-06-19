猫ちゃんがいる塾に通っている投稿者さんの息子さん。その勉強中の光景が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は33万回を超え「これが塾！？行きたい。私が。メンタルケア、最高の塾」「癒してもらいながらの勉強、、、はかどるかもなぁ」「集中力を鍛えられ、学力も爆上がりしそうですね」といったコメントが集まっています。 【動画：塾の先生から送られてきた『息子の様子』を見ると…まさかの光景】 真剣な息子さん