猫がリードとハーネスに慣れるメリット2つ 1.移動中の脱走を防げる 地震などの災害時や引っ越しなど、猫を外へ連れ出すときはキャリーバッグに入れて移動するのが鉄則です。しかし、パニックになった猫が隙間を押し広げたり、衝撃で扉が開いたりして、外へ脱走してしまうリスクはゼロではありません。 猫にハーネスを着せ、リードを飼い主さんの手に通した状態でキャリーバ