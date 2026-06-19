W杯北中米大会サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が開催国の一つメキシコに0-1で敗れた。後半42分には、FWチョ・ギュソンが強烈なヘディングでゴールを狙ったが、相手GKのスーパーセーブに阻まれる場面も。かつて韓国代表を率いたユルゲン・クリンスマン氏が敗因を指摘している。韓国は後半5分、ゴール前の浮き球をキャッチしようと