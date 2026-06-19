日本代表10選手のアクリルチャームがガシャポンにバンダイによるガシャポンの新商品「だれでもアクリルチャームDX サッカー日本代表ver.」が発売中だ。日本代表の10選手がランダムで当たるグッズに反響が寄せられている。景品となっているのは、ボールチェーンが付いたアクリルチャームと写真シートのセット。全10種で、MF遠藤航、MF鎌田大地、DF板倉滉、MF南野拓実、MF堂安律、MF田中碧、FW上田綺世、MF中村敬斗、MF久保建英