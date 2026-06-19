高知市内の駐車場にとめた車内に麻薬「ケタミン」2.67グラムを隠し持っていたとして、6月10日に麻薬取締法違反容疑で緊急逮捕された自称無職・青木敬士郎容疑者（28）。【写真を見る】白目をむきキマっている表情の青木容疑者。腕にはタトゥーがびっしり…「SNSで薬物をやっている動画を見た」という通行人の通報から発覚したこの事件。TikTokで5万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーの裏の顔が明らかになった。完全黙