Windows 11には2種類のOutlookが提供されています。1つはWin32デスクトップアプリであるOutlook Classicで、もう1つは「新しいOutlook」です。特定の動作において、この新しいOutlookが極端に遅いことが報告されています。Microsoft's new Outlook takes 10 seconds to do what Outlook Classic does instantly on Windowshttps://www.windowslatest.com/2026/06/15/microsofts-new-outlook-takes-10-seconds-to-do-what-outlook-c