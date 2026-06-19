◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」サッカーＷ杯北中米大会で２大会連続で日本代表を指揮する森保一監督（５７）が、前回の１６強を大きく超える世界一を目指している。「日本の皆さんに“気”を送っていただきたい」「ニッポン一丸で共闘を」とサッカーに興味のある人もない人も、全国民が熱狂することで目標に近づくと繰り返し強調してきた。自身も応援の輪を広げるため、熱心なファンサービスを欠かさない。だが、人気者