昨年１２月にフジテレビを退社した藤本万梨乃アナウンサーが６月１日からジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属したことが１９日、分かった。この日、同事務所が明らかにした。同事務所は「この度、元フジテレビアナウンサーの藤本万梨乃が、６月１日より株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属することとなりました」と説明。今後について「アナウンサー時代に得た経験を生かし、様々な仕事に