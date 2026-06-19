昨年１２月にフジテレビを退社した藤本万梨乃アナウンサーが１９日に自身のインスタグラムを更新し、芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」に所属したことを報告した。「この度、ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属させていただくこととなりました」と発表。「アナウンサーとしてこれまで経験してきたことを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦し、成長していけたらと思っています。