夏の風物詩として定着している各局の音楽特番が、今年も続々と放送される。豪華アーティストによるスペシャルライブや、この番組でしか見られないコラボレーション、話題曲のパフォーマンスなど、毎年大きな注目を集める恒例企画だ。放送日時や司会、出演アーティストなど、各番組の最新情報を以下にまとめた。（随時更新）【写真】『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト一覧■『THE MUSIC DAY 2026』日時：7月4日午後1時30