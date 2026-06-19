歌手で俳優の中島健人が主演を務める、映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）のドキュメンタリー“風”特別映像「Episode0」が解禁された。【動画】まるで本物の音楽番組！かっこよすぎる中島健人のパフォーマンス今作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル主人公・神崎麗司（中島）と、アイドル・南風美里（長濱ねる）ら、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンター