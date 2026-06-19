歌手のGacktのバックバンドなどで活躍するギタリストのChachamaruこと藤村幸宏（66)が19日までに自身のインスタグラムを更新。来週、網膜剥離の手術を受けることを明かした。「久々の投稿になりましたが、お知らせです！」と投稿し、文書を公開。「退院から随分とご無沙汰してすみません！今のところ右内頸動脈の方は順調なのですが、左眼が網膜剥離を起こしてしまいました。そのため来週また入院して手術することとなりました