寝具メーカーのエアウィーヴは19日、プロフィギュアスケーターの浅田真央が出演する新CM『竹野屋旅館 旅先』篇を公開した。CMはエアウィーヴ公式ホームページおよび公式YouTubeチャンネルで公開されている。【動画】浅田真央が竹内まりやの実家・竹野屋旅館でゆったり過ごす新CM同CMは、昨年3月に公開されたCMを再編集したもの。浅田が出雲大社の目の前に位置する老舗旅館・竹野屋旅館を舞台に、旅の中で感じる静かなひととき