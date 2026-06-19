俳優の亀梨和也が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇。コラボグッズを披露した。【全身ショット】さわやか！青スーツが似合う亀梨和也同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。今回のコラボのオファーを受けた亀梨は「（GiGOは）大きなくくりでエンターテインメントの世界。僕自身も（その