◇ACNツアーiGolfShaperChallengein筑紫ケ丘最終日（2026年6月19日福岡県那珂川市筑紫ケ丘ゴルフクラブ＝6939ヤード、パー71優勝賞金324万円）中京大中京高1年の現役高校生プロ、加藤金次郎が16歳1カ月13日の同ツアー史上最年少で逆転初優勝を決めた。3打差の4位から出て16番までに5バーディーを奪取。通算14アンダーでトップに迫ると、最終18番パー4での第2打を直接カップイン。土壇場で首位を走る玉城海