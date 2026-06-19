お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）が18日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。ダウ90000の蓮見翔（29）について語った。番組のテーマは芸人が思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク」。ジャンボは蓮見に「圧倒的に華がないところがかわいい」と語った。「本当に才能あるじゃないですか。でも本当に華がないから安心します」と語り、スタジオを笑わせた。ニューヨーク屋敷裕政は