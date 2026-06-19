およそ2年ぶりの円安水準となるなか、片山財務大臣は「投機的な動きがあれば断固たる措置を取る」と市場をけん制しました。【映像】市場をけん制する片山財務大臣円相場はおよそ2年ぶりとなる1ドル＝161円台で推移しています。4月末に160円台後半まで円安が進んだ際には政府・日銀が12兆円規模の介入を実施し、2024年7月にも161円台で介入を行いました。片山財務大臣「いつも申し上げているとおりでございまして、投機的な動