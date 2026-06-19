―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回の舞台は、三軒茶屋の不動産屋が事務所を半分に分けて夜だけ始めた立ち飲み屋。AIの台頭に“物書きの生存戦略”を考え始めた著者が、店主の言葉に揺さ