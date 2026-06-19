１９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１９６円５７銭（０・２８％）高の７万１２５０円０６銭だった。５日連続で終値の最高値を更新した。米株高を受け、朝方には一時９００円近く上昇して７万１９００円台をつけ、取引時間中の最高値も更新したが、午後にかけて上げ幅を縮小した。前日の米株式市場では、中東情勢の緊張緩和に対する期待から主要な株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ