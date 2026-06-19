昨年12月末にフジテレビを退社したフリーアナウンサーの藤本万梨乃（30）が、６月１日から、篠原涼子、寺島進らが所属する芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」に所属していたことが、19日までに分かった同事務所にはCBC「ゴゴスマ−GO GO！Smile！−」でMCとして活躍する石井亮次や、元フジテレビで「カトパン」の愛称で親しまれた加藤綾子も所属している。藤本も自身のインスタグラムを更新し、所属を報