元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（71）が19日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで出演。自身が指揮した02年日韓W杯でのチュニジア戦の勝利について語った。地元大会だった02年。初戦でベルギーと2―2で引き分けた日本は、第2戦のロシア戦で1―0で歴史的W杯初勝利を飾った。グループステージ突破がかかっていたのが6月14日に大阪・長居スタジアムで行われた3戦目のチュニ